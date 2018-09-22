Пекин отменил визит главы ВМС Китая в США из-за санкций

22 Сент. 23:28 2018-09-22T23:36:25+03:00

В ответ на санкции США Китай отменил важные совместные мероприятия Фото: REUTERS

МИД КНР также отказался от участия в нескольких совместных мероприятиях с американцами

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В ответ на американские санкции, введенные Вашингтоном в «наказание» за сотрудничество с Россией, Пекин отменил визит командующего Военно-морскими силами Народно-освободительной армии КНР Шэнь Цзиньлуна в Соединенные Штаты. Глава китайских ВМС собирался приехать в США на международный симпозиум, посвященный безопасности на море.

Кроме того, МИД Китая объявил об отказе от участия в нескольких совместных с американцами мероприятиях. В частности, отменена встреча представителей армейских штабов двух стан, которая должна была пройти в столице Поднебесной с 25 по 27 сентября, сообщает ЦТК.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 20 сентября американский Минфин объявил о санкциях в отношении департамента подготовки войск Центрального военного совета КНР. Поводом для «наказания» стала покупка Китаем российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 и многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-35.

В китайском Минобороны назвали это «откровенным гегемонизмом» и посоветовали Штатам «исправить свою ошибку», отменив санкции.

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