2018-09-24T11:40:40+03:00
Происшествия

В Иране задержаны подозреваемые в причастности к теракту на военном параде

По последним данным, в результате стрельбы в Ахвазе погибли 28 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Атака произошла в субботу утром во время военного парадаАтака произошла в субботу утром во время военного парадаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Иранские правоохранители задержали подозреваемых в причастности к теракту на военном параде в городе Ахваз. Соответствующее заявление сделал глава министерства информации Исламской Республики Махмуд Алави.

При этом агентство Tasnim не уточняет, кем являются задержанные.

Напомним, что 22 сентября четыре террориста в военной форме устроили стрельбу во время военного парада в Ахвазе. Обстрел продолжался порядка десяти минут. За это время были убиты 29 человек, еще около 60 зрителей и участников торжественной церемонии получили ранения. Среди пострадавших есть женщины и дети.

Сайт kp.ru писал о том, что вскоре после инцидента "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", связанное с Саудовской Аравией, взяло на себя ответственность за случившееся, а через некоторое время о причастности своих боевиков к теракту заявило и "Исламское государство" (организация запрещена в России).

Теракт на военном параде в Иране: видео.Когда террористы начали стрелять, никто не побежал. Сначала все подумали, что это часть военного парада... Теракт в Иране, в результате которого погибли более 20 человек, попал на видео.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Монсеррат Кабалье госпитализирована в Барселоне
Россия передаст Сирии комплекс С-300 в связи с крушением Ил-20
Гибель Ил-20 в Сирии: Шойгу принял меры, которые охладят "горячие головы"
Мощный ураган обрушился на Европу
Украина предложила отказаться от переговоров по Донбассу в Минске
ВОЗ назвала главную угрозу жизни миллионов людей
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся на полях ГА ООН в Нью-Йорке
Безопасность Windows оказалась под угрозой из-за пробелов в базах данных
Оплату ЖКХ за нежилые помещения в Москве теперь можно проводить онлайн
Голикова рассказала о новых сроках выплаты пособий по безработице
Правительство не поддержало идею о возвращении курилок в аэропорты
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Опрос показал мнение японцев относительно мирного договора с Россией
Два человека погибли при столкновении грузовиков на МКАД
Пожар на складе в Мытищах: погибли два человека, в том числе ребенок
Асфальт в России будут тестировать в трех климатических зонах
Фермеры США оказались под угрозой разорения из-за российской пшеницы
Аэропортам предложили отказаться от повторного досмотра трансферных пассажиров
В Раде высмеяли слова Порошенко о "самой сильной армии на континенте"
Британские СМИ сообщили о фейковом ударе королевских ВМС по Сирии
В Роспотребнадзоре спрогнозировали, когда придет первая волна ОРВИ
Речь Трампа на сессии ГА ООН будет посвящена международной торговле
Мексика опровергла причастность своих дипломатов к покушению на Мадуро
Глава WADA объяснил решение исполкома о восстановлении РУСАДА в правах
«Газпром» потерял первое место в рейтинге S&P Global Platts
Погода в Москве на 24 сентября 2018 года: местами пройдет сильный дождь