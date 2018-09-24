В Иране задержаны подозреваемые в причастности к теракту на военном параде

СЕГОДНЯ 11:40 2018-09-24T11:40:40+03:00

По последним данным, в результате стрельбы в Ахвазе погибли 28 человек

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Иранские правоохранители задержали подозреваемых в причастности к теракту на военном параде в городе Ахваз. Соответствующее заявление сделал глава министерства информации Исламской Республики Махмуд Алави.

При этом агентство Tasnim не уточняет, кем являются задержанные.

Напомним, что 22 сентября четыре террориста в военной форме устроили стрельбу во время военного парада в Ахвазе. Обстрел продолжался порядка десяти минут. За это время были убиты 29 человек, еще около 60 зрителей и участников торжественной церемонии получили ранения. Среди пострадавших есть женщины и дети.

Сайт kp.ru писал о том, что вскоре после инцидента "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", связанное с Саудовской Аравией, взяло на себя ответственность за случившееся, а через некоторое время о причастности своих боевиков к теракту заявило и "Исламское государство" (организация запрещена в России).