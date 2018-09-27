2018-09-27T03:09:12+03:00
Политика

Порошенко на Генассамблее ООН призвал к новым санкциям против России

Президент Украины обвинил нашу страну в попытке «оккупировать» Азовское море
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-ЙоркеПрезидент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-ЙоркеФото: REUTERS
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Выступая на очередной сессии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке, президент Украины Петр Порошенко опять жаловался мировой общественности на Россию. В этот раз он обвинил нашу страну в попытке «оккупировать» Азовское море и призвал ввести новые антироссийские санкции.

«Грубые действия (России) должны быть отвергнуты как незаконные. Они требуют жесткого ответа, в том числе политики санкций и других мер», - приводит слова лидера Незалежной на Генассамблее издание «Украинские новости».

Кроме того, Порошенко заявил, что Крымский мост, который он назвал «нелегальным», «мешает навигации кораблей» в Керченском проливе, призвал это рассматривать как «нарушение конвенции морского права» и немедленно прекратить.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, президент Украины неоднократно заявлял, якобы Россия хочет «оккупировать» Азовское море, в связи чем Киев решил укрепить военную группировку в регионе, а также рассматривает возможность введения санкций.

Комментируя его заявление о намерении создать в Азовском море базу военно-морских сил (ВМС) Украины, в Госдуме назвали эти планы «несерьезными» и выразили сожаление, что соседи «продолжают сходить с ума».

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