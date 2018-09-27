Климкин уснул во время выступления Порошенко на Генассамблее ООН

СЕГОДНЯ 04:58 2018-09-27T05:22:42+03:00

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Голос президента Украины Петра Порошенко расслабляющее действует на его подчиненных. По крайней мере – на министра иностранных дел страны Павла Климкина, который уснул во время выступления лидера Незалежной на Генассамблее в Нью-Йорке.

Об этом свидетельствует почти 26-минутная запись речи Порошенко на 73-й сессии Генеральной ассамблеи украинского «Пятого канала», опубликованная на YouTube. Кроме дремлющего главы МИД Украины, на записи видно полупустой зал.

Рядом с Климкиным сидит супруга президента Марина Порошенко, а перед ними – и.о. министра здравоохранения страны Ульяна Супрун, которую украинцы прозвали «Доктор Смерть» за ее медицинскую реформу.

Глава МИД Украины Павел Климкин дремлет во время выступления своего президента, справа от него – жена Петра Порошенко Марина, впереди – и.о. министра здравоохранения страны Ульяна Супрун. Фото: Кадр видео «Пятого канала»

Судя по видеозаписи, Климкин уснул как раз когда Порошенко жаловался на Россию. Ранее сайт kp.ru писал, что выступая на ГА ООН, президент Украины обвинил нашу страну в попытке «оккупировать» Азовское море и призвал ввести новые антироссийские санкции.

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