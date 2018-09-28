«Всего тебе наихудшего!»: Экс-депутат ВР поздравил Порошенко с днем рождения
Президент Украины Петр Порошенко, 26 сентября отметивший 53-летие, получил в день рождения проклятия. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко пожелал ему всего наихудшего.
Поздравление «Кровавому Петру» украинский политик опубликовал на своей странице в Facebook. Он отметил, что в день рождения Порошенко выступал с трибуны ООН.
«Я искренне желаю Кровавому Петру, чтобы это был его последний ДР на посту президента моей любимой Родины, и чтобы уже свой следующий ДР он так же отметил в ООН, только в Гаагском трибунале за все то зло и боль, что эта тварь причинила моей стране и народу!» - написал Журавко.
«Всего тебе наихудшего, Петр Алексеевич!» - подытожил он.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, большую часть своего 26-минутного выступления на Генассамблее в Нью-Йорке лидер Незалежной посвятил России. В частности, президент Украины обвинил нашу страну в попытке «оккупировать» Азовское море и призвал ввести новые антироссийские санкции.
Причем речь его перед полупустым залом была настолько «интересной», что министр иностранных дел страны Павел Климкин просто уснул в кресле.
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