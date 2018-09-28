2018-09-28T02:52:57+03:00
Политика

«Всего тебе наихудшего!»: Экс-депутат ВР поздравил Порошенко с днем рождения

Алексей Журавко пожелал «Кровавому Петру», чтобы следующий свой день рождения он встретил в Гаагском трибунале
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Украины Петр Порошенко выступает на Генассамблее ООН в Нью-ЙоркеПрезидент Украины Петр Порошенко выступает на Генассамблее ООН в Нью-ЙоркеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко, 26 сентября отметивший 53-летие, получил в день рождения проклятия. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко пожелал ему всего наихудшего.

Поздравление «Кровавому Петру» украинский политик опубликовал на своей странице в Facebook. Он отметил, что в день рождения Порошенко выступал с трибуны ООН.

«Я искренне желаю Кровавому Петру, чтобы это был его последний ДР на посту президента моей любимой Родины, и чтобы уже свой следующий ДР он так же отметил в ООН, только в Гаагском трибунале за все то зло и боль, что эта тварь причинила моей стране и народу!» - написал Журавко.

«Всего тебе наихудшего, Петр Алексеевич!» - подытожил он.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, большую часть своего 26-минутного выступления на Генассамблее в Нью-Йорке лидер Незалежной посвятил России. В частности, президент Украины обвинил нашу страну в попытке «оккупировать» Азовское море и призвал ввести новые антироссийские санкции.

Причем речь его перед полупустым залом была настолько «интересной», что министр иностранных дел страны Павел Климкин просто уснул в кресле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снимок Порошенко и Трампа с женами высмеяли в соцсетях

Опубликованная пресс-секретарем президента Украины Святославом Цеголко фотография Петра Порошенко и его жены Марины с первой четой Америки Дональдом Трампом и его супругой Меланьей вызвала насмешки в соцсетях (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Армагеддон на день рождения Порошенко

Военные склады в Виннице сгорели после публикаций в Европе о тайных продажах украинского оружия в Африку (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Илона Маска подали в суд из-за заявлений о выкупе акций Tesla
«Леденящее кровь видео»: Стрельба ракетного комплекса «Бастион» напугала британцев
На Киевском шоссе столкнулись два грузовика и легковушка, один человек погиб
Девида Бекхема не стали лишать водительских прав
Песков: Новые санкции Украины без ответа не останутся
Нетаньяху рассказал о найденном в Иране складе с ядерным оборудованием
В Киеве радикалы облили нечистотами и повредили машины российских дипломатов
Новейшие истребители США нанесли первый боевой удар в Афганистане
Минфин назначил главу департамента контроля за санкциями
Песков ответил обвинившему российские СМИ во лжи Порошенко
«Очередное шулерство»: Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии о встрече с Лавровым
Большинство россиян прячется от общения в смартфоны
Трюдо ответил на недовольство Трампа жесткими переговорами по NAFTA
Песков прокомментировал соглашение о границе Чечни и Ингушетии
В делегации РФ уточнили обстоятельства переговоров Лаврова и Ханта
Суд освободил из СИЗО вторую из сестер Хачатурян
В Кремле прокомментировали информацию о Боширове-Чепиге
Эксперты предсказали подорожание автомобилей на 10%
В Киеве на месте памятника Ленину установили огромную синюю руку
В Москве тепло дали в 90% домов
Глава МИД Британии рассказал о встрече с Лавровым
В сети появились уникальные кадры с поверхности астероида Рюгу