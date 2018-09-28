2018-09-28T07:49:44+03:00
Политика

В Госдепе назвали крушение Ил-20 в Сирии опасным примером эскалации

США призвали добиваться разгрома террористов, вывода иранских формирований из САР и активизации политического процесса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский самолет Ил-20 потерпел крушение в СирииРоссийский самолет Ил-20 потерпел крушение в СирииФото: REUTERS
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Инцидент с крушением российского самолета Ил-20 является опасным примером эскалации напряженности в САР, которую необходимо остановить. Такое заявление сделал спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри во время выступления на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он напомнил, что сейчас в конфликт в арабской республике непосредственно вовлечены по меньшей мере пять стран - Соединенные Штаты, Россия, Турция, Иран и Израиль.

"Мы бы хотели видеть деэскалацию ситуации в Сирии и продвижение на пути политического урегулирования, которое было бы справедливо для сирийцев. Необходимо добиваться разгрома "Исламского государства"*, активизации политического процесса и полного вывода иранских формирований из Сирии", - подчеркнул Джеффри.

По его словам, ранее несколько стран направили спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сар Стаффану де Мистуре специальное письмо с просьбой созвать конституционный комитет и отчитаться о прогрессе перед Советом Безопасности, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 сентября российский самолет, на борту которого находились 15 военнослужащих, был сбит сирийскими ПВО в 35 км от побережья Средиземного моря. Израильский истребитель использовал наш Ил-20 как щит, буквально подставив его под удар. Российские власти уже возложили вину на Иерусалим.

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