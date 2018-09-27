2018-09-27T05:54:19+03:00
Политика

Нетаньяху: Крушение российского Ил-20 могла иметь более серьезные последствия

Об этом премьер Израиля заявил после переговоров с президентом США на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что гибель российского самолета Ил-20 над Средиземным морем могла привести к более серьезным последствиям.

«Крушение российского самолета могло иметь куда более серьезные последствия», - сказал он на пресс-конференции после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Нетаньяху также сообщил, что Израиль будет продолжать действовать против военного закрепления Ирана в Сирии и «передачи смертоносных вооружений Ливану», сохраняя при этом оперативные контакты с Россией.

«Важно, чтобы мы действовали мудро, поддерживая контакт с Россией на оперативном уровне, на уровне Армии обороны Израиля, на уровне советника по национальной безопасности, а также сохранили свободу Израиля и наше право действовать на всех аренах. И я объяснил это президенту США», - приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Биньямин Нетаньяху рассказал, что обратился к Трампу с несколькими просьбами, и глава Белого дома «отдал однозначные инструкции».

«Все, о чем я просил, я получил», - подчеркнул израильский премьер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 сентября российский самолет, на борту которого находились 15 человек, был сбит сирийскими ПВО при заходе на посадку в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Израильский истребитель использовал более крупный Ил-20 как щит, буквально подставив российских военнослужащих под удар.

Кроме того, как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 23 сентября, перед началом бомбардировки в Сирии силы Израиля ввели российскую сторону в заблуждение относительно местонахождения своих истребителей F-16.

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