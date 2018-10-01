Кремль отказался обсуждать материалы СМИ, касающиеся Боширова

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-01T13:51:34+03:00

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Кремль больше не будет обсуждать с журналистами расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, а также личность россиянина Руслана Боширова, которого Лондон подозревает в причастности к данному инциденту. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на очередную просьбу прокомментировать одну из статей британского телеканала BBC.

"Мы не будем больше вести разговор со средствами массовой информации. BBC не может что-то подтвердить, BBC может выдвинуть предположение или еще что-то. Поскольку вся дискуссия ведется на уровне СМИ, то мы как Кремль больше не хотим в этой дискуссии участвовать", - подчеркнул Песков.

Он напомнил, что Москва изначально предлагала Лондону вести совместное расследование случившегося в Солсбери, однако так и не получила не только положительного ответа, но и каких-либо материалов по делу, в котором пострадали россияне.

Напомним, весной этого года в Сосбери были отравлены экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а позже в Лондоне заявили, что нашли подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое россиян Александр Петров и Руслан Боширов.

После этого портал The Insider и группа Вellingcat решили провести свое расследование и выдали "сенсацию". По их заверениям, Руслан Боширов, который занимается продажей фитнес-оборудования и спортивного питания, на самом деле якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой. Каких-либо достоверных доказательств этого представлено не было, лишь фотография человека, который вроде бы похож на подозреваемого по делу Скрипалей.

Однако и эту "улику" в Кремле высмеяли. Так, Песков напомнил, что по Красной площади "до сих пор бегают 10 Сталиных и 15 Лениных", которые тоже "чрезвычайно похожи на оригиналы", передает сайт kp.ru.