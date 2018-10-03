Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1370 человек

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-03T09:14:07+03:00

Более 110 жителей острова Сулавеси до сих пор считаются пропавшими без вести [видео]

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Число жертв серии землетрясений и последовавшего за ними цунами на индонезийском острове Сулавеси, по последним данным национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, возросло до 1374 человек, судьба еще 113 местных жителей до сих пор неизвестна, они считаются пропавшими без вести, передает телеканал Channel NewsAsia. Ранее сообщалось о 1234 погибших.

Руководитель Агентства Виллем Рампагилей рассказал, что спасатели всё еще не могут попасть в некоторые пострадавшие от стихии районы. При этом, по его словам, в помощи нуждаются свыше 200 тысяч островитян.

Напомним, как писал сайт kp.ru, землетрясения и цунами обрушились на остров Сулавеси в минувшую пятницу, 28 сентября. Большинство погибших - это жители прибрежного города Палу, сильнее всего пострадавшего в результате удара стихии. Ранее стало известно, что спасатели обнаружили под обломками разрушенного храма тела 34 детей. В момент трагедии школьники находились на занятиях в христианском лагере.