Комбат Пашинина рассказал, как российский актер воюет в Донбассе

СЕГОДНЯ 01:35 2018-10-04T01:55:42+03:00

По словам командира, Анатолий Пашинин месяц провел на передовой, а теперь в Киеве «поднимает какую-то революцию, спасает там всех».

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Непосредственный командир российского актера Анатолия Пашинина, который ушел добровольцем воевать в Донбассе на стороне украинских националистов, рассказал, что тот провел на передовой всего месяц. Так комбат Андрей Гергерт ответил на вопросы о Пашинине порталу «Обозреватель».

«Он обычный боец, не какой-то экстраординарный, и, например, он на передовой был один месяц, а ребята по три года уже, как его охарактеризовать? Был человек, приехал по доброй воле, сказал, что хочет воевать. Так, пожалуйста, пусть воюет», - сказал украинский военный.

По его словам, от Пашинина больше пользы «в информационной плоскости», чем в бою, а сейчас актер находится в Киеве, «поднимает какую-то революцию, спасает там всех».

Комментируя недавнее заявление артиста об СБУ, Гергерт сказал, что был бы он «сбушником», «сам бы за него взялся». Комбат говорит, что Пашинин «по очень скользкому льду ходит».

««СБУ всех слушает, это нормально. Его, наверное, из-за заявлений, которые он там делает, что «всё на Украине гиблое», - сказал Гергерт.

Напомним, накануне «донбасский боец» выступил с громким заявлением: дескать, за ним следит служба безопасности Украины, причем агенты спецслужб добиваются его самоубийства. В СБУ назвали его заявления «странными».

Как ранее писал сайт kp.ru, снимавшийся в фильмах «Адмирал», «Мы из будущего» и «Грозовые ворота» Анатолий Пашинин после событий на Майдане уехал из России на Украину, а в августе прошлого года вступил в добровольческий батальон, созданный на основе «Правого сектора» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

По словам актера, он получает «чудовищное удовольствие» от участия в боевых действиях в Донбассе, а когда стреляет в противника, думает только о том, что «хочет попасть».

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