Украина обвинила Россию в «краже» 30 тысяч вагонов и требует их вернуть

СЕГОДНЯ 02:40 2018-10-04T03:06:05+03:00

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Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, она же представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по Минским соглашениям, обвинила Россию в «краже» 30 тысяч вагонов госкомпании «Укрзализныця».

По ее словам, эти вагоны остались на территории Донецкой и Луганской народных республик, которые в Киеве называют не иначе, как «оккупированные территории». Причем 85 из этих 30 тысяч вагонов, уточнила Геращенко, Украина покупала на кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития, а долг за них до сих пор не погашен.

«Очевидно, что мы также обращаемся в компетентные правоохранительные органы Украины о том, что должны быть возбуждены дела за эти кражи», - цитирует заявление украинского вице-спикера УНИАН.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в январе этого года Верховная рада приняла так называемый «закон о реинтеграции Донбасса», в котором наша страна называется «оккупантом» и «агрессором». Между тем, Россия неоднократно заявляла, что не входит в число участников внутриукраинского конфликта, и подчеркивала заинтересованность в мирном разрешении ситуации в Донбассе.

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