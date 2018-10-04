МИД Украины объявил консула Венгрии персоной нон-грата

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-04T12:26:04+03:00

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Министерство иностранных дел Украины объявило консула Венгрии в закарпатском городе Берегово Эрно Кешкеню персоной нон-грата. Соответствующая нота была вручена дипломату в этот четверг, 4 октября.

В ведомстве заявили, что консул осуществлял деятельность, несовместимую со статусом должностного лица, а потому должен покинуть территорию Украины в течение ближайших 72 часов.

"Рассчитываем, что Венгерская сторона в дальнейшем будет воздерживаться от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица – от нарушений украинского законодательства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

В министерстве подчеркнули, что рассматривают граждан Украины венгерского происхождения в качестве "объединяющего фактора" между Киевом и Будапештом, а потому ждут того же и от своих партнеров.

Напомним, что в середине сентября разгорелся настоящий скандал. В Сети появилось видео, на котором предположительно сотрудники венгерского консульства выдают жителям украинского Закарпатья венгерские паспорта.

После этого, глава МИД незалежной Павел Климкин пригрозил выслать из страны сотрудников диппредставительства восточно-европейского государства в городе Берегово, а скандально известный сайт "Миротворец" внес в свою базу министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, передает сайт kp.ru.