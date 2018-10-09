"Неприятные видеокадры": Песков прокомментировал скандал с Кокориным и Мамаевым

СЕГОДНЯ 14:14 2018-10-09T14:14:06+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не поддаваться эмоциям относительно расследования скандального инцидента с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По его мнению, тот факт, что устроившие драку молодые люди являются спортсменами, не должен учитываться при рассмотрении дела.

"Безусловно, как и вся страна, мы на это обратили внимание. Видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы. Но здесь, наверное, нужно абстрагироваться от эмоций, абстрагироваться от того, кто футболисты, а кто не футболисты", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что правоохранителям, вероятно, не составит труда установить все обстоятельства произошедшего, поскольку было много свидетелей. Кроме того, имеется видеозапись из кафетерия, где произошла драка.

Напомним, что накануне нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" избили посетителя одного из московских кафе из-за сделанного им замечания. Пострадавшим оказался высокопоставленный сотрудник Минпромторга РФ Денис Пак, который получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Однако позже выяснилось, что в тот день футболисты успели избить еще одного мужчину - личного водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Девушка уже обратилась в полицию, передает сайт kp.ru.

Между тем, футбольные клубы "Краснодар" и "Зенит" уже подумывают о разрыве контрактов с Мамаевым и Кокориным.