2018-10-09T14:14:06+03:00
Происшествия

"Неприятные видеокадры": Песков прокомментировал скандал с Кокориным и Мамаевым

Представитель Кремля призвал не поддаваться эмоциям при рассмотрении данного дела
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не поддаваться эмоциям относительно расследования скандального инцидента с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По его мнению, тот факт, что устроившие драку молодые люди являются спортсменами, не должен учитываться при рассмотрении дела.

"Безусловно, как и вся страна, мы на это обратили внимание. Видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы. Но здесь, наверное, нужно абстрагироваться от эмоций, абстрагироваться от того, кто футболисты, а кто не футболисты", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что правоохранителям, вероятно, не составит труда установить все обстоятельства произошедшего, поскольку было много свидетелей. Кроме того, имеется видеозапись из кафетерия, где произошла драка.

Напомним, что накануне нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" избили посетителя одного из московских кафе из-за сделанного им замечания. Пострадавшим оказался высокопоставленный сотрудник Минпромторга РФ Денис Пак, который получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Однако позже выяснилось, что в тот день футболисты успели избить еще одного мужчину - личного водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Девушка уже обратилась в полицию, передает сайт kp.ru.

Между тем, футбольные клубы "Краснодар" и "Зенит" уже подумывают о разрыве контрактов с Мамаевым и Кокориным.

Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бортников: ФСБ предотвратила шесть терактов на Северном Кавказе с начала года
Отец Нурмагомедова простил Конора Макгрегора
В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве журналистки
Футболисты Кокорин и Мамаев задержаны в Москве
Володин предложил усиливать интеграцию в Евразии
Украинские военные провели учения у берегов Азовского моря
ФНС получит больше сведений о деньгах россиян в банках
Константинопольский патриархат открыл новое заседание в Стамбуле
Турецкие военные были обстреляны со стороны Ирака: погиб один человек
"Краснодар" объявил о желании разорвать контракт с Павлом Мамаевым
Пожару на складе в Черниговской области предшествовали четыре взрыва
Появилось видео избиения Кокориным и Мамаевым водителя ведущей Первого канала
Глава UFC назвал сумму, на которую будет оштрафован Нурмагомедов
ОЗХО поблагодарила Нидерланды за предотвращение кибератаки
Пожар на военных складах в Черниговской области: к медикам обратились больше 60 человек
Украинский генерал заявил, что Москва будет пытаться привести к власти в Киеве пророссийские силы
Ураган "Майкл" унес жизнь 13 человек в Центральной Америке