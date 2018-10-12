СМИ сообщили о договоренности США и Турция об освобождении пастора Брансона

СЕГОДНЯ 00:06 2018-10-12T00:06:51+03:00

В Госдепартаменте не подтверждают эту информацию

Изменить размер текста: A A

Власти США и Турции достигли договоренностей по вопросу освобождения их турецкой тюрьмы американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщила газета The Washington Post на своем сайте со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов.

Издание написало, что Брансона могут отпустить уже в пятницу после очередного судебного заседания. Вашингтон же , в свою очередь, пообещал отменить санкции, введенные в отношении Анкары в связи с делом пастора, а также обязуется не вводить новые ограничения.

Однако руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт на регулярном брифинге заявила, что в ведомстве ничего не знают о таких договоренностях.

«Я не осведомлена о какой-либо подобной договоренности. Завтра состоится заседание, идет судебный процесс, мы будем там, и мы будем оказывать поддержку пастору Брансону и его близким», - сказала Науэрт.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, из-за ситуации с пастором Эндрю Брансоном, задержанным в республике в октябре 2016 года по обвинению в пособничестве попытке госпереворота, США 1 августа объявили о введении санкций против главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Вашингтон не сможет своими санкциями добиться от Анкары выдачи американского пастора.