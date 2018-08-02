Глава МИД Турции: США не добьются выдачи пастора с помощью санкций

СЕГОДНЯ 02:18 2018-08-02T02:20:24+03:00

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Вашингтон не сможет своими санкциями добиться от Анкары выдачи американского пастора Эндрю Брансона. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы не сможем решить наши проблемы, если администрация США не поймет, что не достигнет своих незаконных требований с помощью таких методов», — написал Чавушоглу в своем Twitter.

Как ранее писал сайт «КП», 1 августа Минфин США объявил о введении санкций в отношении министра юстиции и министра внутренних дел Турции из-за ситуации с пастором Эндрю Брансоном, задержанным в республике в октябре 2016 года по обвинению в пособничестве попытке госпереворота.

В правительстве Турции пообещали принять ответные меры в отношении Соединенных Штатов.

Пезидент США Дональд Трамп перед этим предупреждал о готовности Вашингтона ввести санкции против Анкары, если турецкие власти не отпустят на свободу Брансона.