Экс-министр обороны Польши: Немцы и Россия «хотят затянуть петлю на нашей шее»

16 Окт. 04:17 2018-10-16T04:43:52+03:00

Антони Мачеревич заявил, что с помощью «Северного потока — 2» Москва и Берлин навсегда поставят Центральную Европу в зависимость

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Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил Россию и Германию в сговоре против своей страны и всей Центральной Европы.

«Сегодня у нас сложилась ситуация, когда Германия проводит политику альянса с Россией, и вместе они хотят затянуть петлю на нашей шее с помощью «Северного потока». Они хотят задушить Польшу и Центральную Европу и навсегда поставить в зависимость от своей экономической и политической мощи», - заявил он в интервью телеканалу TVP1.

Причем Антони Мачеревич точно знает, как избавиться от этой «петли на шее»: нужно разместить американские военные базы на польской территории и добиться, чтобы газопровод «Северный поток – 2» не достроили.

«Мы должны понимать, что, если мы хотим быть независимым государством, то вопрос как американских баз, так и «Северного потока» является ключевой задачей польской внешней политики», - подчеркнул экс-глава Минобороны.

Он напомнил, что по обоим этим вопросам Польшу поддерживают только Соединенные Штаты.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Варшава давно выступает против строительства газопровода, который пройдет в обход Украины, пытаясь убедить страны Евросоюза в том, что проект «опасен», а российский газ им не нужен.

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