2018-10-16T11:38:39+03:00
В мире

Порошенко выразил сожаление в связи с решением РПЦ по Константинополю

Лидер незалежной считает, что его страна движется по правильному пути
Сакина НУРИЕВА
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Порошенко выразил сожаления в связи с разрывом общения РПЦ с Константинополем.Порошенко выразил сожаления в связи с разрывом общения РПЦ с Константинополем.Фото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сожалеет о решении синода РПЦ в Минске. Украинский лидер надеялся, что подобное не случится.

"Я был разочарован голосованием синода и украинских представителей, они не за объединение народа",- сказал Порошенко.

Президент Украины заявил, что решением синода РПЦ "поставила себя на путь самоизоляции". Порошенко отметил, что реакция духовной и светской российской власти на раскол УПЦ от РПЦ подтверждает правильность действий Украины.

"Мы с вами на правильном пути", - добавил Порошенко.

Ранее на заседании Священного Синода РПЦ приняло решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом в связи с тем, что Синод предоставил Украине автокефалию., снял анафему с лидера украинских раскольников Филарета и отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

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