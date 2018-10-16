2018-10-16T14:18:50+03:00
В мире

Иерарх УПЦ Московского патриархата объявил себя клириком Константинополя

Митрополит назвал Украину "территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата"
Сакина НУРИЕВА
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Иерарх УПЦ объявил себя клириком Константинополя.Иерарх УПЦ объявил себя клириком Константинополя.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Епископ Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) объявил себя клириком Константинопольского патриархата.

Иерарх заявил, в связи с отменой передачи Киевской митрополии Московскому патриархату Константинополем, Украину можно считать " территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата".

"С этого момента (после принятия такого решения) мы являемся, на сегодняшний день, клириками Константинопольской церкви", - сообщил епископ интернет-каналу "Громадское телевидение".

Напомним, ранее на заседании Священного Синода РПЦ приняло решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Ранее же Украине предоставили автокефалию, сняли анафему с лидера украинских раскольников Филарета и отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

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