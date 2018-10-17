Новым постпредом США при ООН вместо Хейли может стать Хезер Науэрт

17 Окт. 02:39 2018-10-17T03:10:51+03:00

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Преемницей ушедшей в отставку Никки Хейли,на посту постпреда США при ООН может стать руководитель пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт, сообщает Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным собеседников издания, в числе остальных глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает и кандидатуру нынешнего «лица госдепа». Сама Хезер Науэрт эту информацию пока не комментирует.

Отмечается, что если она получит эту работу, то сможет переехать из Вашингтона в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира ООН, что позволило бы Науэрт воссоединиться с семьей. Дело в том, что ее муж и дети живут как раз в Нью-Йорке.

В Белом доме пресс-секретаря госдепартамента считают перспективным сотрудником и прекрасным «защитником внешней политики администрации Трампа».

Как писал сайт kp.ru, ранее Трамп заявил, что он выберет «прекрасную замену» Хейли, у него есть пять кандидатур. Правда, он не стал озвучивать имена всех, отметил лишь, что одна из них – его бывшая помощница Дина Пауэлл. Называлось также имя американского посла в Канаде Келли Крафт.

При этом Трамп посетовал, что не может назначить постпредом в ООН свою дочь Иванку – дескать, она очень подходит на эту должность, но если он ее назначит, его обвинят в кумовстве. Ранее сама Иванка опровергла слухи о том, что она может занять место Хейли.

Напомним, Никки Хейли сменила Саманту Пауэр на посту посла США в Организации Объединенных Наций в январе 2017 года, а недавно сообщила, что решила уйти.