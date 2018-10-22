Турецкая полиция охраняет невесту убитого журналиста Хашкаджи

22 Окт. 00:58 2018-10-22T00:58:44+03:00

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Невесту убитого оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи – гражданку Турции Хадидже Чингиз – с этого дня круглосуточно охраняет полиция. Взять женщину под особую охрану в воскресенье, 21 октября, распорядился губернатор Стамбула, сообщает турецкое агентство Anadolu. Что именно ей угрожает, не уточняется.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что не знает, где находится тело убитого в здании консульства Эр-Рияда в Стамбуле публициста. Его вывезли с территории дипмиссии.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал рассказать о результатах расследования этого преступления во вторник, 23 октября.

Напомним, по делу об убийстве журналиста в Саудовской Аравии уже арестованы 18 человек. Турецкие власти проводят собственное расследование обстоятельств смерти Джамаля Хашкаджи.

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Саудовский журналист-диссидент Джамаль Хашкаджи пропал в начале октября, когда вошел в генконсульство родного королевства в Стамбуле и не вышел оттуда. 59-летний публицист был известен своей критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана. По словам невесты Хашкаджи, дожидавшейся его у здания дипмиссии, перед тем, как войти в консульство, жених оставил ей свой IPhone и попросил ее связаться с турецкими властями, если он не вернется.

Мобильный Хашкаджи предварительно синхронизировал со своими часами и включил диктофон, чтобы все происходящее сразу передавалось на телефон, а оттуда – в интернет. По словам журналистов, аудиозапись допроса, пыток и убийства Джамаля передана спецслужбам (подробности).

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