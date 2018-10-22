Северная и Южная Кореи назначили дату военных переговоров

22 Окт. 06:30 2018-10-22T06:46:21+03:00

Лидеры Северной и Южной Корей провели уже три встречи в этом году Фото: REUTERS

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Пхеньян и Сеул согласовали дату военных переговоров. Встреча генералов Северной и Южной Корей пройдет 26 октября в пограничном пункте Пханмунджом, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны своей страны.

По данным издания, представлять КНДР на переговорах будет генерал-майор Ан Ик Сан, а Республику Корея – генерал-майор Ким До Гюн. Ожидается, что делегации двух соседних стран, в частности, обсудят создание совместной комиссии по поиску останков солдат Севера и Юга, погибших во время Корейской войны 1950 – 1953 годов. Об этом во время сентябрьского саммита в Пхеньяне договорились главы военных ведомств двух Корей.

Как ранее писал сайт kp.ru, лидеры соседних государств Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин в сентябре провели уже третью встречу в этом году, причем президент Южной Кореи впервые прилетел на переговоры к северокорейскому коллеге в столицу КНДР. Они подписали совместный документ, в котором говорится, что Пхеньян закроет западный испытательный полигон Сохэ в Точханни, а также полностью демонтирует расположенные Йонбёне ядерные объекты.

Напомним, впервые главы Южной и Северной Корей встретились 27 апреля, оба остались очень довольны результатами личного знакомства и переговоров. Вторая встреча состоялась через два месяца, 26 мая, причем она прошла в той же приграничной деревушке Пханмунджом, что и первая. В этот раз они даже обнялись, как давние друзья.

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