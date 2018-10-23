Трамп доволен: Меркель согласилась покупать газ у США

23 Окт. 00:55 2018-10-23T01:13:08+03:00

На закрытой встрече с немецкими депутатами канцлер сообщила, что Германия даже возьмет на себя часть расходов на строительство терминалов

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На закрытой встрече с немецкими депутатами канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Берлин готов не только покупать американский газ, но и взять на себя часть расходов на строительство терминалов для его приема. По крайней мере так со ссылкой на источники утверждает газета The Wall Street Journal.

По данным собеседников издания, такое заявление Меркель сделала «в этом месяце» перед «небольшой группой законодателей». Она якобы уточнила, что правительство решило частично профинансировать строительство терминала для сжиженного природного газа (СПГ) из США, который будет расположен на севере ФРГ.

Газета отмечает, что это стало главной уступкой Меркель американскому лидеру Дональду Трампу, который пытается ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке.

На эту публикацию WSJ глава Белого уже отреагировал. В беседе с журналистами президентского пула он заявил, что «все прекрасно».

«У нас все прекрасно с налоговым послаблением, у нас все прекрасно с изменением законодательства. И посмотрите, что происходит с Германией в вопросе газопровода («Северный поток — 2»), они (немцы) захотели покупать наш газ, это прекрасно. Обратите на это внимание», - так выразил свою радость Трамп.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, он еще в июле объявил, что Евросоюз будет строить терминалы для приема сжиженного газа из США за свои деньги.

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