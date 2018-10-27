2018-10-27T05:55:43+03:00
В мире

Стамбул требует от Эр-Рияда выдачи 18 подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Хашукджи

Генпрокуратура турецкого города направит запрос к Саудовской Аравии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Джамаль Хашукджи был убит в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октябряДжамаль Хашукджи был убит в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октябряФото: REUTERS
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Генеральная прокуратура Стамбула, занимающаяся расследованием по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, подготовила запрос к властям королевства, в котором требует выдачи всех 18 человек, задержанных в Саудовской Аравии по подозрению в причастности к его убийству.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на Министерство юстиции страны.

Как писал сайт kp.ru, публицист Джамаль Хашукджи днем 2 октября вошел в здание саудовского консульства, где ему нужно было получить разрешение на брак с гражданкой Турции Хадидже Чингиз, и больше оттуда не вышел.

На днях неназванный источник в саудовском правительстве поведал прессе свою версию: якобы мужчину «случайно» задушили сотрудники спецслужб королевства, пытаясь уговорить его вернуться на родину.

Турецкие власти проводят собственное расследование обстоятельств смерти Джамаля Хашукджи. Его тело было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула

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Саудовский журналист-диссидент Джамаль Хашкаджи пропал в начале октября, когда вошел в генконсульство родного королевства в Стамбуле и не вышел оттуда. 59-летний публицист был известен своей критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана. По словам невесты Хашкаджи, дожидавшейся его у здания дипмиссии, перед тем, как войти в консульство, жених оставил ей свой IPhone и попросил ее связаться с турецкими властями, если он не вернется.

Мобильный Хашкаджи предварительно синхронизировал со своими часами и включил диктофон, чтобы все происходящее сразу передавалось на телефон, а оттуда – в интернет. По словам журналистов, аудиозапись допроса, пыток и убийства Джамаля передана спецслужбам (подробности).

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