2018-10-29T02:36:24+03:00
В мире

«Лестер» официально объявил о гибели владельца клуба в крушении вертолета

Жертвами авиакатастрофы вместе с Вишаем Шривадданапрабхи стали еще четыре человека
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха купил «Лестер» в 2010 годуТайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха купил «Лестер» в 2010 годуФото: REUTERS
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Через сутки после крушения вертолета, принадлежавшего тайскому миллиардеру Вишаю Шривадданапрабхи, английский футбольный клуб «Лестер» официально объявил о гибели своего владельца.

«С глубочайшим сожалением и болью в сердце мы подтверждаем, что владелец клуба Вишай Шривадданапрабха был среди тех, кто трагически погиб в субботу вечером, когда вертолёт с ним и ещё четырьмя пассажирами разбился возле стадиона «Кинг Пауэр». Никто из находившихся на борту пяти человек не выжил», - говорится в заявлении команды на странице ФК в Twitter.

Все воскресенье футбольные болельщики несли цветы к месту крушения вертолета владельца «Лестера» Фото: REUTERS

Все воскресенье футбольные болельщики несли цветы к месту крушения вертолета владельца «Лестера»Фото: REUTERS

Между тем, болельщики с утра воскресенья несут цветы и атрибутику «лис» к месту катастрофы. На борту разбившегося вертолёта находились сам 60-летний тайский бизнесмен, его дочь, два сотрудника и два пилота.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, вертолет Вишая Шривадданапрабхи через несколько секунд после взлета потерял управление, упал на автостоянку и загорелся. Крушение произошло после завершения матча десятого тура чемпионата Англии, «Лестер» сыграл вничью (1:1) с лондонским «Вест Хэмом».

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