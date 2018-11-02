2018-11-02T18:06:12+03:00
Общество

В Константинопольском патриархате подтвердили смену названия церкви на Украине

Архиепископ сообщил об объединении трех церквей незалежной
Сакина НУРИЕВА
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В Константинопольском патриархате подтвердили смену названия церкви на УкраинеВ Константинопольском патриархате подтвердили смену названия церкви на УкраинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Телмисский Иов заявил, что церковь на Украине будет называться Православной церковью на Украине.

Об этом он сообщил в интервью украинской службе «BBC-Украина».

«Не Украинская православная церковь, потому что церковь является единой. Она принадлежит Христу, а не какой-либо нации или государству», — сказал архиепископ.

Представитель Константинополя отметил, что с канонической точки зрения на территории Украины больше не существует УПЦ МО (Украинская православная церковь Московского патриархата), а все архиереи теперь относятся к Вселенскому престолу. Это значит, что они должны ждать указаний Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования.

Архиепископ Телмисский указал, что решением синода Константинопольского патриархата была отменена юрисдикция "Русской церкви над украинским священноначалием, поэтому сейчас все православные архиереи Украины считаются служителями Вселенского престола, независимо от того, к какой из трех церквей (Московский патриархат, непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная церковь) они относились ранее".

Он также заявил, "модель автокефалии" на Украине может быть "единственным форматом, существующим в православной церкви веками и способным помочь в украинской ситуации".

Ранее глава поместной украинской церкви Филарет сообщил о необходимости изменить название Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на Российскую православную церковь на Украине.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в октябре текущего года Константинопольский Патриархат заявил о решении предоставить автокефалию церкви Украины и снять анафему с глав двух раскольнических объединений.

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