Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином

7 Нояб. 23:58 2018-11-08T00:03:40+03:00

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Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, отметив при этом, что китайского лидера он «знает лучше».

«У меня хорошие отношения с обоими. Я знаю Си Цзиньпина лучше. Но у меня с обоими очень хорошие отношения. У меня была очень хорошая встреча с российским лидером», - заявил он.

С таким заявлением президент США выступил на пресс-конференции, посвященной итогам промежуточных выборов в американский конгресс, передает РИА Новости.

Напомним, первая полноформатная встреча президентов России и Соединенных Штатов прошла в Хельсинки 16 июля. Позже, как сообщал сайт kp.ru, глава российского государства Владимир Путин на переговорах с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном предложил провести новую встречу с Дональдом Трампом во время одного из ближайших международных мероприятий. Российский лидер отметил, что для этой цели прекрасно подойдет Париж, где 11 ноября будет отмечаться столетие окончания Первой мировой войны. Хозяин Белого дома позже подтвердил, что готов встретиться с коллегой из Москвы в столице Франции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как идет подготовка этой встречи и назвал темы, которые будут обсуждать лидеры двух стран.

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