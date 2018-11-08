Трамп снова обвинил Обаму в том, что Крым присоединился к России

8 Нояб. 00:28 2018-11-08T00:29:15+03:00

По словам нынешнего главы Белого дома, администрация его предшественника допустила, чтобы это стало возможным

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Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот допустил возвращение Крыма в состав России.

«Обама сделал это», - заявил он, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам промежуточных выборов в конгресс США.

Стоит отметить, что нынешний глава Белого дома часто говорит о том, что в «потере Крыма» виновата предыдущая президентская администрация и Барак Обама лично. Сам бы он, по словам Трампа, ни за что бы этого не допустил. Он также заявлял, что бывший хозяин Овального кабинета вел себя по отношению к России как «слабак» и «простофиля».

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации.