2018-11-09T06:38:45+03:00
Политика

Ягланд рассказал о последствиях выхода России из Совета Европы

По мнению генсека СЕ, это чревато тем, что после Ruxit россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генсек Совета Европы Турбьерн ЯгландГенсек Совета Европы Турбьерн ЯгландФото: REUTERS
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Если Россия все же выйдет из состава Совета Европы, то в стране резко ухудшится ситуация с правами человека, поэтому Москве лучше заплатить взносы и остаться в организации, считает генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд.

Он пояснил, что после выхода из Совета россияне больше не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека, сообщает финская газета Hufvudstadsbladet.

«Я считаю очень серьезной ситуацию с возможным выходом России из Совета Европы. В этом случае мы получим новую разделительную черту, напоминающую ту, которая существовала до падения Берлинской стены», - сказал Турбьёрн Ягланд.

«Это было бы очень плохо для Европы, но особенно для России и ее граждан», - добавил он.

Ранее сайт kp.ru писал, что генсек СЕ на встрече с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в Хельсинки придумал новый термин: Ruxit.

Напомним, в октябре Турбьерн Ягланд пригрозил нашей стране исключением из Совета Европы за неуплату взносов. Глава российского МИД Сергей Лавров тогда сказал, что Россия сама уйдет из СЕ, не дожидаясь исключения.

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