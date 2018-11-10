Трамп подписал указ об отказе нелегалам в убежище

10 Нояб. 00:21 2018-11-10T00:21:30+03:00

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Президент США Дональд Трамп в пятницу, 9 ноября, подписал указ о запрете предоставления убежища нелегальным мигрантам, их теперь будут направлять к установленным пунктам пропуска, чтобы желающие жить и работать в Штатах подавали запросы на убежище уже там, передает агентство Reuters.

«Мы хотим, чтобы люди прибывали в нашу страну, но они должны приезжать в страну на законных основаниях», - так пояснил свое решение глава Белого дома, в очередной раз напомнив, что Америке необходима стена на границе с Мексикой.

Правозащитники отреагировали мгновенно. Организация Американский союз гражданских свобод (ACLU) сообщила на своей странице в Twitter, что подали в суд иск с требованием отменить президентский указ о запрете на убежище.

«Ни президент, ни его кабинет не могут сделать недействительными ясные указания законодательства, хотя именно это они и пытаются сделать. Увидимся с ним в суде», - написали юристы ACLU.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, с юга Мексики в сторону Соединенных Штатов движутся колонны беженцев, причем их ряды постоянно пополняются. Дональд Трамп возложил вину за происходящее на демократов и призвал их внести поправки в иммиграционное законодательство страны.

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