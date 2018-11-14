2018-11-14T10:08:53+03:00
Происшествия

Число жертв лесного пожара в Калифорнии возросло до 48

По данным шерифа округа Бьютт, сгорели около девяти тысяч построек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сгоревший в Парадайсе ресторанСгоревший в Парадайсе ресторанФото: REUTERS
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Жертвами крупнейшего и самого разрушительного лесного пожара в истории Калифорнии стали как минимум 48 человек. Об этом рассказал журналистам шериф округа Бьютт Кори Хонеа после того, как спасатели обнаружили новые тела погибших при разборе завалов в практически полностью выгоревшем городе Парадайс, передает агентство Associated Press.

По данным окружного шерифа, выжжена территория в 52 тысячи гектаров, огонь уничтожил около девяти тысяч различных построек, в том числе жилые дома. Причем в зоне стихийного бедствия уже зафиксировано 18 случаев мародерства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, из-за полыхающего в Калифорнии пожара свои дома потеряли голливудский актер Джаред Батлер и американская певица Майли Сайрус.

Напомним, огонь в округе Бьютт вспыхнул утром 8 ноября, из-за сильного ветра и сухой погоды пламя стало очень быстро распространяться.

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