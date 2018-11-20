Саудовский принц может лишиться престола из-за убийства Хашкаджи

СЕГОДНЯ 07:56 2018-11-20T07:56:56+03:00

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд может так и не взойти на престол из-за обвинений в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

Препятствовать передачи ему руководства над страной намерены члены королевской семьи, в частности, его двоюродные братья. Об этом агентству Reuters сообщили источники, близкие к властям.

Отмечается, что родственники принца не планируют выступать против него при жизни короля Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда. Кампания будет развернута лишь после смерти руководителя страны. Тогда же члены королевской семьи намерены выдвинуть кандидатуру брата короля Сальмана, принца Ахмеда. Высокопоставленные чиновники США уже также поддержали эту идею.

В настоящий момент доверие американцев к принцу Мухаммеду несколько ослабло, а отношения испортились. И это связано не только со слухами о его причастности к преступлению, но и с позицией Сальмана в вопросе закупок российского вооружения. По некоторым данным, ранее принц поручил начать переговоры по приобретению у нашей страны зенитных ракетных комплексов С-400.

Между тем, напомним, что журналист Джамаль Хашкаджи был убит саудовскими агентами после того, как 2 октября зашел в консульство Эр-Рияда в Стамбуле для разрешения вопроса с документами. По данным турецких спецслужб, мужчину долго пытали, а потом расчленили его тело и бросили в колодец на заднем дворе резиденции генконсула.

Сайт kp.ru писал о том, что в распоряжении ЦРУ оказалась также запись разговора брата наследного принца (он же посол Саудовской Аравии в Турции) Халида бин Салмана с Хашкаджи, в ходе которого тот позвал журналиста в консульство. В настоящий момент выясняется, знал ли дипломат о том, что оппозиционера собираются убить.