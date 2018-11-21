Белый дом прокомментировал отмену указа Трампа окружным судом

СЕГОДНЯ 05:12 2018-11-21T06:51:06+03:00

Администрация США будет защищать свою миграционную политику от судей и страну – от нелегалов

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя вынесенное окружным судом в Сан-Франциско решение о временном запрете исполнения указа президента США, заявила, что американская администрация намерена защищать свою политику в отношении нелегальных мигрантов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Дональд Трамп 9 ноября подписал указ, предписывающий отказывать нелегалам в убежище, если соответствующий запрос был подан не в специально отведенном для этого месте. А судья Джон Тайгер из Калифорнии счел, что это неправильно, и заблокировал президентский указ.

«Мы предпримем все необходимые меры для защиты законного реагирования исполнительной власти на кризис на нашей южной границе», - заявила по этому поводу Сара Сандерс.

Она подчеркнула, что «огромное количество иностранцев прибывает на нашу южную границу, угрожая вывести из строя нашу и без того перегруженную иммиграционную систему», а в этот момент какой-то окружной судья запрещает исполнительной власти исполнять «свои конституционные обязанности» – то есть, защищать границы США от нелегальных беженцев.

«Это решение откроет шлюзы, и несметные потоки нелегалов вольются в нашу страну за счет американских налогоплательщиков», - приводит слова пресс-секретаря Белого дома РИА Новости.

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