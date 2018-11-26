Абэ: Позиция Японии в отношении мирного договора с Россией остается неизменной

СЕГОДНЯ 06:28 2018-11-26T06:28:07+03:00

При этом японский премьер выступил за «новый подход к переговорам» с Москвой

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Японский премьер Синдзо Абэ в очередной раз заявил, что позиция Токио в отношении мирного договора с Россией остается неизменной, однако он при этом выступает за «новый подход к переговорам» с Москвой.

«Мы выступаем за то, чтобы разрешить территориальную проблему с Россией и заключить с ней затем мирный договор. Наша позиция в этом остается неизменной», - заявил глава правительства Японии во время дебатов в нижней палате парламента страны.

Объясняя, в чем заключается «новый подход» в переговорах с российской стороной, Сигдзо Абэ отметил, что «мы должны цепляться только за вопросы истории».

«Нужно искать устремленное в будущее взаимоприемлемое решение», - подчеркнул он.

Премьер напомнил японским депутатам, что на недавней встрече с президентом России в Сингапуре он договорился ускорить переговоры о мирном договоре, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, после встречи с Синдзо Абэ на полях саммита АСЕАН в Сингапуре Владимир Путин сказал, что Москва готова работать с Токио на основе советско-японской декларации 1956 года, которая предусматривает заключение мирного договора и оговаривает передачу острова Шикотан и группы островов Хабомаи.