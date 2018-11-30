Следствие просит продлить арест футболистам Мамаеву и Кокорину

СЕГОДНЯ 16:12 2018-11-30T16:12:13+03:00

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Следствие просит продлить арест российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 8 февраля 2019 года.

- В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Мамаеву, братьям Кокориным и Протасовицкому (четвертому фигуранту этого дела) до 8 февраля. О дате судебного заседания сообщим дополнительно, - прокомментировали в Тверском суде Москвы.

Напомним, двое российских футболистов, члены футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар», устроили драку в заведении «Кофемания» на Большой Никитской 8 октября этого года. Павел Мамаев и Александр Кокорин напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина. Позже нетрезвые футболисты направились в гостиницу «Пекин», где натолкнулись на Виталия Соловчука, водителя сотрудницы «Первого канала», Ольги Ушаковой, и также избили его и повредили автомобиль Mercedes.

К слову, как оказалось позже, в конфликте были замешаны еще двое человек: младший брат Кокорина, Кирилл и Александр Протасовицкий, игрок любительской футбольной лиги, сообщает "РИА Новости".

Только спустя два дня оба футболиста, после ультиматума следствия, явились в ГУМВД. Их поместили в изолятор. В отношении спортсменов возбуди уголовные дела по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».