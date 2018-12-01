Путин выразил глубокие соболезнования сыну Джорджа Буша-старшего

СЕГОДНЯ 15:46 2018-12-01T15:46:49+03:00

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Президент России Владимир Путин принес глубокие соболезнования и слова искреннего сочувствия Джорджу Бушу-младшему в связи со смертью его отца - 41-го лидера Соединенных Штатов. Текст письма главы государства был опубликован пресс-службой Кремля.

"Ушёл из жизни выдающийся человек, всю жизнь верно служивший своей стране – с оружием в руках в годы войны и на высоких государственных должностях в мирное время", - говорится в послании, размещенном на сайте администрации президента РФ.

Путин напомнил, что именно Джордж Буш-старший возглавлял США на одном из важнейших этапов мировой истории и при этом проявил "политическую мудрость и дальновидность". По мнению президента РФ, он также многое сделал для укрепления сотрудничества между нашими странами в вопросах международной безопасности.

"Мне посчастливилось не раз встречаться с твоим отцом. С особой теплотой вспоминаю, как он организовал нашу встречу в своей чудесной усадьбе в Кеннебанкпорте", - обратился Путин к сыну американского политика.

Президент подчеркнул, что светлая память о Джордже Буше-старшем навсегда сохранится в его сердце и в сердцах россиян. Он также призвал сына экс-президента США и его родных быть мужественными "перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты".

Напомним, как писал сайт kp.ru, Джордж Буш-старший скончался 30 ноября в возрасте 94 лет. Ранее свои соболезнования в связи с его кончиной принесли действующий президент США Дональд Трамп и экс-глава СССР Михаил Горбачев.