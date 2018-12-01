Песков подтвердил, что между Путиным и Трампом на саммите G20 состоялся короткий контакт
На саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом состоялся непродолжительный контакт.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
«Да, короткий контакт был», - цитирует представителя Кремля «Интерфакс».
Напомним, 1 декабря президент США объявил, что отменяет запланированную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 из-за конфликта между Россией и Украиной в Керченском проливе.
Уже в Аргентине Трамп выразил надежду, что в ближайшее время инцидент будет исчерпан и переговоры с Путиным все же состоятся.
В свою очеред помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что, несмотря на отмену президентских переговоров, делагации России и США на саммите G20 продолжили рабочие контакты, в том числе с участием советника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона.
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