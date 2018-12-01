Песков подтвердил, что между Путиным и Трампом на саммите G20 состоялся короткий контакт

СЕГОДНЯ 20:30 2018-12-01T20:32:19+03:00

Песков подтвердил, что между Путины и Трампом на саммите G20 состоялся короткий контакт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее полноформатная встреча президентов России и США была отменена по инициативе американской стороны

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На саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом состоялся непродолжительный контакт.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

«Да, короткий контакт был», - цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Напомним, 1 декабря президент США объявил, что отменяет запланированную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 из-за конфликта между Россией и Украиной в Керченском проливе.

Уже в Аргентине Трамп выразил надежду, что в ближайшее время инцидент будет исчерпан и переговоры с Путиным все же состоятся.

В свою очеред помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что, несмотря на отмену президентских переговоров, делагации России и США на саммите G20 продолжили рабочие контакты, в том числе с участием советника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона.