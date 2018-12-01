2018-12-01T23:45:04+03:00
Политика

Путин рассказал о короткой беседе с Трампом в Буэнос-Айресе

Президент России сказал, что они с американским лидером пообщались «в двух словах»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Буэнос-АйресеПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Буэнос-АйресеФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе рассказал о короткой беседе с американским коллегой Дональдом Трампом. Он отметил, что гостей было очень много – глав правительств и государств, – и все между собой общались «на ногах».

«Что называется, «на ногах» там все друг с другом общаются, и мы пообщались с президентом Трампом – так, в двух словах», - сказал глава российского государства.

Владимир Путин отметил, что он ответил на вопросы Трампа, связанные с инцидентом в Черном море.

«У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня – своя. Но, во всяком случае, мы остались при своем мнении. Во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента», - подчеркнул президент России.

Он также выразил надежду, что полноформатная встреча с Дональдом Трампом состоится, «когда американская сторона будет к этому готова», потому что она «давно назрела».

«У нас в 2021 году заканчивается договор СНВ-3 о стратегической стабильности, по уже самому серьезному оружию стратегического характера. Кроме всего прочего, еще раньше мы говорили о необходимости восстановления торгово-экономических связей, сотрудничество по другим направлениям, в том числе, по горячим точкам – таким как Сирия, Афганистан, Северная Корея – тоже большая проблема для всех», - пояснил российский лидер.

Он также отметил, что необходимо вести диалог по всем этим направлениям, и в этом «заинтересованы далеко не только мы, но и другие страны, в том числе, и Соединенные Штаты», передает Интерфакс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 декабря президент США объявил, что отменяет запланированную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 из-за конфликта между Россией и Украиной в Керченском проливе. Уже в Аргентине Трамп выразил надежду, что в ближайшее время инцидент будет исчерпан и переговоры с Путиным все же состоятся.

Позже Белый дом сообщил, что президенты провели короткую неформальную беседу в ходе ужина на саммите.

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