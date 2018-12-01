2018-12-01T22:57:34+03:00
В мире

В Белом доме подтвердили факт неформальной беседы между Путиным и Трампом на саммите G20

В администрации США сообщили, что в Аргентине глава американского государства провел несколько неофициальных встреч с мировыми лидерами
Денис СУХОВ
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Пресс-секретарь Белого дома Сара СандерсПресс-секретарь Белого дома Сара СандерсФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега провели короткую неформальную беседу в ходе ужина на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Президент США Дональд Трамп и первая леди провели вчера на ужине несколько неофициальных бесед с мировыми лидерами, включая президента Путина», - уточнила Сандерс.

Ранее о непродолжительном контакте президентов России и США рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, 1 декабря президент США объявил, что отменяет запланированную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 из-за конфликта между Россией и Украиной в Керченском проливе.

Уже в Аргентине Трамп выразил надежду, что в ближайшее время инцидент будет исчерпан и переговоры с Путиным все же состоятся.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что, несмотря на отмену президентских переговоров, делагации России и США на саммите G20 продолжили рабочие контакты, в том числе с участием советника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона.

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