Саудовская Аравия отказалась выдавать Турции обвиняемых в убийстве Хашкаджи

СЕГОДНЯ 22:01 2018-12-09T22:12:52+03:00

В Эр-Рияде заявили, что хотят самостоятельно "докопаться до истины" в рамках данного расследования

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Официальные власти Саудовской Аравии отказались выдавать Турции граждан, обвиняемых в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. Такую позицию Эр-Рияда озвучил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.

Он подчеркнул, что саудовские власти планируют провести собственное расследование преступления.

"Мы хотим докопаться до истины в том, что произошло с Хашкаджи, и не будем ничего скрывать", - цитирует министра телеканал Al Jazeera.

Напомним, что саудовский журналист пропал 2 октября после того, как вошел в здание консульства родной страны в Стамбуле. В Эр-Рияде озвучили версию, согласно которой, мужчину "случайно" задушили сотрудники спецслужб во время попыток уговорить его вернуться на территорию королевство.

Между тем, Турция провела свое расследование и обнаружила тело Хашкаджи в колодце в саду резиденции саудовского генконсула. После этого Анкара потребовала от Эр-Рияда выдать ей всех 18 человек, задержанных по подозрению в причастности к преступлению, передает сайт kp.ru.