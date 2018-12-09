Обычный ремень спас россиянину жизнь во время протестов в Париже

9 Дек. 23:10 2018-12-09T23:11:05+03:00

Если бы не металлическая пряжка, то выпущенная полицейским пуля-флешбол угодила бы мужчине прямо в живот

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Чудесное спасение произошло накануне в Париже. Наш соотечественник Александр Гончаров оказался в самом разгаре субботних протестов активистов движения "желтых жилетов" и попал под обстрел французской полиции.

Мужчина рассказал, что выехал в центр города, чтобы сделать пару фотографий, однако во время столкновений один из правоохранителей выпустил ему прямо в живот особую пулю-флешбол. Снаряд остановила металлическая пряжка ремня, который был куплен россиянином еще около десяти лет назад.

"Сегодня, как часто показывают в кино, он все-таки не выдержал и поймал флешбол, как называют такие длинные и широкие то ли мини-снаряды, то ли макси-пули, но для пули это мягко сказано", - написал Александра у себя на странице в Instagram.

lumieres_de_paris Вот и не верь после этого в чудеса...!

При этом мужчина подчеркнул, что флешбол разворотил ему куртку и пробил свитер. Несмотря на то, что серьезных травм россиянину удалось избежать, медицинская помощь ему все же понадобилась. Кстати говоря, здесь Александру помогли те самые представители "желтых жилетов".

"Теперь мы так отдыхаем, теперь так проходят выходные в Париже", - посетовал Гончаров.

Напомним, что на протяжении уже нескольких недель каждые выходные во Франции проходят массовые протесты против повышения цен на топливо. Каждый раз такие акции сопровождаются погромами и столкновениями с полицией.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее наш спецкор Дарья Асламова сама попала под обстрел газовыми снарядами во время освещения происходящего в Париже.