2018-12-15T04:53:19+03:00
Политика

Меркель: Протесты «желтых жилетов» – это часть демократии

Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Канцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что массовые народные протесты, в том числе и акции «желтых жилетов» во Франции – это часть демократического волеизъявления.

«Возможность протестовать является частью демократии», - заявила она после встречи лидеров ЕС в Брюсселе.

При этом глава немецкого правительства отметила, что демонстрации и митинги не должны сопровождаться насилием, уточнив: «Монополия на применение силы принадлежит государству».

Меркель подчеркнула, что именно мирного характера «мы ожидаем от всех демонстраций в Германии, это относится и к Франции». Она также указала, что французский лидер Эммануэль Макрон «предложил широкую программу реформ».

«Многие из них уже были реализованы, другие в процессе принятия. Я твердо убеждена в том, что он продолжит реализовать свои реформы и что это хорошо для Франции, в том числе в том, что касается снижения безработицы среди молодежи», - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, акции протеста так называемых «желтых жилетов» во Франции не прекращаются с 17 ноября. Недовольные ростом цен на бензин и налогом на вредные выбросы французы требуют отставки президента Эммануэля Макрона, устраивают погромы и поджигают машины, блокируют дороги. Полиции приходится применять слезоточивый газ и водометы.

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