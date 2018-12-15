2018-12-15T06:47:07+03:00
В мире

Прокуратура США хочет допросить Бутину по другому уголовному делу

Сообщившее об этом издание Daily Beast не уточняет, о каком именно расследовании идет речь
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Арестованная в США россиянка Мария БутинаАрестованная в США россиянка Мария БутинаФото: REUTERS
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Прокуратура США обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой позволить арестованной гражданке России Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу, а также разрешить время от времени «втайне» вывозить ее с территории тюрьмы для допросов.

Об этом сообщило интернет-издание The Daily Beast, не уточняя, о каком именно «другом уголовном деле» идет речь. Однако оно поясняет, что информация о ходатайстве прокуратуры случайно просочилось в Сеть. Прошение ведомства по ошибке ненадолго попало в открытый доступ в базе данных суда, и сотрудники Daily Beast успели с ним ознакомиться.

Издание отмечает, что такая «оплошность» может представлять «угрозу безопасности как самой подсудимой, так и общественности»: информацию о вывозе россиянки из тюрьмы могут использовать те, кто хотел бы «запугать ее, причинить вред или помешать ее сотрудничеству с правоохранителями».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что задержанная еще в середине июля Мария Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в участии в сговоре против США.

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29-летняя Мария Бутина была арестована в США 15 июля 2018 года. Обвинения серьезные: деятельность незаконного агента в пользу России без соответствующей регистрации в американском Минфине, проникновение организаций, имеющих влияние на политику США. А делала это Мария, по мнению ФБР, через интимные связи с американским юристом-республиканцем, активным членом «НСА» (Национальной стрелковой ассоциацией - мощной лоббисткой организации) Полом Эриксоном, который старше ее на 26 лет. Теперь Бутиной грозит до 5 лет тюрьмы. Девушка находится под стражей. В американской прессе Бутину уже окрестили второй Анной Чампан (подробности).

ВЕРСИЯ

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