Прокуратура США хочет допросить Бутину по другому уголовному делу

СЕГОДНЯ 06:29 2018-12-15T06:34:54+03:00

Сообщившее об этом издание Daily Beast не уточняет, о каком именно расследовании идет речь

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Прокуратура США обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой позволить арестованной гражданке России Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу, а также разрешить время от времени «втайне» вывозить ее с территории тюрьмы для допросов.

Об этом сообщило интернет-издание The Daily Beast, не уточняя, о каком именно «другом уголовном деле» идет речь. Однако оно поясняет, что информация о ходатайстве прокуратуры случайно просочилось в Сеть. Прошение ведомства по ошибке ненадолго попало в открытый доступ в базе данных суда, и сотрудники Daily Beast успели с ним ознакомиться.

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