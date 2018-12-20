Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии

СЕГОДНЯ 04:30 2018-12-20T04:39:50+03:00

По мнению законодателей США, это «большая ошибка», свидетельствующая об отсутствии стратегии у президентской администрации

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Многие американские сенаторы осудили решение президента США Дональда Трампа, приказавшего начать вывод войск Соединенных штатов с территории Сирии.

Так, республиканец Линдси Грэм заявил, что «вывод немногочисленных американских сил из Сирии будет огромной ошибкой в стиле Обамы». Его однопартиец Джим Инхоф, который после смерти Джона Маккейна возглавил сенатский комитет по делам вооруженных сил США, считает, что глава Белого дома должен был предупредить заранее о своем решении «если не весь сенат, то хотя бы комитет по делам вооруженных сил».

«Тревожные сообщения о том, что президент Трамп приказал немедленно вывести войска США и сотрудников госдепартамента из Сирии без какого-либо плана или мер по стабилизации является очередным опасным примером отсутствия стратегии у администрации», - говорится в совместном заявлении сенаторов-демократов Роберта Менендеса и Джека Рида.

Однако есть и те, кто поддержал решение главы государства. Сенатор Рэнд Пол написал в своем Twitter, что он «рад за президента, который может провозгласить победу и вернуть наших солдат с войны», чего, по его словам, давно не случалось, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 19 декабря, президент США объявил о полной победе над *ИГИЛ в Сирии и приказал вывести из САР американские войска. В МИД России отметили, что после этого появилась «реальная перспектива» политического урегулирования в САР.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.