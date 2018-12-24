2018-12-24T01:23:38+03:00
Политика

В Белом доме исключили возможность отмены Трампом вывода войск из Сирии

В администрации президента США отметили, что вопрос выхода из САР прорабатывался два года
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
США выведут свои войска из СирииСША выведут свои войска из СирииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Нет никакой вероятности, что президент США Дональд Трамп отменит свое решение о выводе американских войск из Сирии. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни.

"Президент с самого начала заявлял о нежелании держать войска в Сирии вечно. Теперь вы видите результаты проработки данного вопроса, которая велась два года", - сказал он в эфире телекомпании ABC.

Малвэни подчеркнул, что на мнение президента никак не повлияла отставка его министра обороны Джеймса Мэттиса и представителя в антиигиловской коалиции Бретта Макгерка.

Как сообщал сайт kp.ru 19 декабря президент США объявил о полной победе в Сирии над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и приказал вывести из САР американские войска. После этого, 20 декабря шеф Пентагона направил Трампу прошение об отставке. Как отмечалось, министр обороны объяснил свое решение расхождением взглядов с главой государства.

Вслед за ним, 22 декабря уволился спецпредставитель Соединенных Штатов в так называемой «антиигиловкой» международной коалиции Бретт Макгерк.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Блок Порошенко заявил о лидерстве своих кандидатов на выборах в регионах
Израильские военные обстреляли группу вооруженных людей на границе с Сирией
Гостеп США предупредил о возможных терактах в Барселоне во время праздников
Аэропорт Бирмингема возобновил работу после проблем с управлением полетами
На Аляске белый медведь подружился с собакой
Репортер-обманщик из Spiegel присвоил пожертвования для детей-сирот
Белый дом отказался считать поспешным решение о выводе войск из Сирии
Илон Маск отметил успехи Китая в космической отрасли
Трамп выразил соболезнования в связи с цунами в Индонезии
Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину
Президент Турции рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом
Частичное закрытие правительства США может продлиться больше недели
Нетаньяху назвал Эрдогана «диктатором-антисемитом» и обвинил в «одержимости Израилем»
Порошенко прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции по Крыму
Звезду Дональда Трампа на Аллее Славы испачкали искусственной кровью
Трамп обсудил с Эрдоганом вывод американских войск из Сирии
Пост главы Пентагона временно займет Патрик Шанахан