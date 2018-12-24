В Белом доме исключили возможность отмены Трампом вывода войск из Сирии

СЕГОДНЯ 00:45 2018-12-24T01:23:38+03:00

В администрации президента США отметили, что вопрос выхода из САР прорабатывался два года

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Нет никакой вероятности, что президент США Дональд Трамп отменит свое решение о выводе американских войск из Сирии. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни.

"Президент с самого начала заявлял о нежелании держать войска в Сирии вечно. Теперь вы видите результаты проработки данного вопроса, которая велась два года", - сказал он в эфире телекомпании ABC.

Малвэни подчеркнул, что на мнение президента никак не повлияла отставка его министра обороны Джеймса Мэттиса и представителя в антиигиловской коалиции Бретта Макгерка.

Как сообщал сайт kp.ru 19 декабря президент США объявил о полной победе в Сирии над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и приказал вывести из САР американские войска. После этого, 20 декабря шеф Пентагона направил Трампу прошение об отставке. Как отмечалось, министр обороны объяснил свое решение расхождением взглядов с главой государства.

Вслед за ним, 22 декабря уволился спецпредставитель Соединенных Штатов в так называемой «антиигиловкой» международной коалиции Бретт Макгерк.