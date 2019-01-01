2019-01-01T07:24:38+03:00
Москва

Погода в Москве на 1 января 2019 года: в столице ожидаются метель и сильный ветер

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 1 января 2019 года
Дарья ИВАШКИНА
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Во вторник, 1 января, в Москве будет ветрено, в остальном же характер погоды особо не изменитсяВо вторник, 1 января, в Москве будет ветрено, в остальном же характер погоды особо не изменитсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 1 января 2019 года. Как утверждают специалисты, во вторник в столице будет ветрено, в остальном же характер погоды особо не изменится.

Так, температура воздуха составит -3…-5 градусов. При этом небо вновь затянут облака. Также в городе ожидается небольшой снег, между тем местами возможна и метель. Кроме того, метеорологи предупреждают о гололедице. Ветер же будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

А в ночь на среду, 2 января, столбики термометров опустятся до -5…-7 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток в мегаполисе также пройдет слабый снег, и не исключена метель.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году, что бы там ни говорили про глобальное потепление, природа подарит москвичам настоящий зимний праздник: в новогоднюю ночь в столице было в меру морозно и снежно.

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