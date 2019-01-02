Умер сын режиссера Ивана Дыховичного
Печально начинается новый год. В ночь на среду, 2 января, стало известно, что умер 30-летний актер Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного. Первой о смерти молодого человека сообщила вдова режиссера Ольга Дыховичная.
О смерти Владимира Дыховичного сообщила вдова режиссёра Ивана ДыховичногоФото: Facebook
Журналист Кирилл Шулига на своей странице Facebook написал, что «умер актер Владимир Дыховичный, сын покойного Ивана Дыховичного (героя стихотворения Высоцкого «Вступительное слово про Витьку Кораблева и друга закадычного — Ваню Дыховичного») и племянник Алексея Венедиктова». По его мнению, причиной смерти стали наркотики.
«Причина смерти – наркотики. Наркотики зло. Не пробуйте и берегите детей. 30 лет парню было!» - добавил Кирилл Шулига.
Владимир Дыховичный закончил ВГИК, за свою недолгую актерскую карьеру снялся в фильмах «Лето» Кирилла Серебренникова и «Невидимки» Сергея Комарова, а также сериале «Бессонница».