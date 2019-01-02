2019-01-02T03:12:43+03:00
Общество

Умер сын режиссера Ивана Дыховичного

Актер Владимир Дыховичный, сыгравший в фильме «Лето», скончался в возрасте 30 лет [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Актёр Владимир Дыховичный скончался в возрасте 30 летАктёр Владимир Дыховичный скончался в возрасте 30 летФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Печально начинается новый год. В ночь на среду, 2 января, стало известно, что умер 30-летний актер Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного. Первой о смерти молодого человека сообщила вдова режиссера Ольга Дыховичная.

О смерти Владимира Дыховичного сообщила вдова режиссёра Ивана Дыховичного Фото: Facebook

О смерти Владимира Дыховичного сообщила вдова режиссёра Ивана ДыховичногоФото: Facebook

Журналист Кирилл Шулига на своей странице Facebook написал, что «умер актер Владимир Дыховичный, сын покойного Ивана Дыховичного (героя стихотворения Высоцкого «Вступительное слово про Витьку Кораблева и друга закадычного — Ваню Дыховичного») и племянник Алексея Венедиктова». По его мнению, причиной смерти стали наркотики.

«Причина смерти – наркотики. Наркотики зло. Не пробуйте и берегите детей. 30 лет парню было!» - добавил Кирилл Шулига.

Владимир Дыховичный закончил ВГИК, за свою недолгую актерскую карьеру снялся в фильмах «Лето» Кирилла Серебренникова и «Невидимки» Сергея Комарова, а также сериале «Бессонница».

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