2019-01-04T05:43:15+03:00
Политика

Депутат Рады – о закрытии украинских избирательных участков в России: «У нас правят дебилы»

Вадим Рабинович считает, что это антиконституционно, а глава МИД Украины «несёт ахинею»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим РабиновичДепутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим РабиновичФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Очень нелестно отозвался об умственных способностях тех, кто решил ликвидировать украинские избирательные участки в России, депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

«Я считаю, что это не просто антиконституционно, это доказывает, что у нас правят дебилы», - заявил он, комментируя эту тему в интервью телеканалу «112 Украина».

Досталось от Рабиновича и лично главе МИД Незалежной Павлу Климкину, который пояснил закрытие заграничных избирательных участков в нашей стране тем, что проведение выборов украинского президента в России «лишено политического и юридического смысла, а для тех, кто решит принять в них участие, — просто опасно».

«Я просто не верю, что в такой великой и сильной стране как Украина может быть такой министр иностранных дел, который несёт такую ахинею», - сказал нардеп.

Напомним, последний день 2018 года у соседей стал первым днем президентской избирательной кампании (выборы назначены на 31 марта). Тогда же, 31 декабря, ЦИК Украины ликвидировал все созданные на постоянной основе в России загранучастки. Их было всего пять.

Рабинович заявил, что собирается обжаловать это решение в судебном порядке.

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