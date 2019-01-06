Верховный правитель Малайзии Мухаммад V, женившийся на "Мисс Москва", отрекся от престола

6 Янв. 2019 2019-01-06T15:21:43+03:00

Связано ли это решение с женитьбой монарха на Оксане Воеводиной - пока неизвестно

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Верховный правитель Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. Соответствующее заявление было сделано пресс-службой королевского дворца.

"Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами", - говорится в сообщении. Перед отречением Мухаммад V поблагодарил членов Совета правителей, в котором состоят наследственные султаны, за оказанную ему поддержку.

Причины отречения правителя не раскрываются. Примечательно, что меньше двух месяцев назад малазийский король сыграл свадьбу с россиянкой. Мухаммад V женился на 25-летней Оксане Воеводиной - обладательнице титула "Мисс Москва - 2015". Роскошное торжество прошло в Москве.

Настоящий монарх, 49-летний король Малайзии Мухаммад V сочетался законным браком с 25-летней победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной ВоеводинойФото: instagram.com

Как рассказывала "КП" подруга Воеводиной Татьяна Андреева, по малазийским законам пара к тому моменту была уже жената, а торжество в российской столице организовали ради пожилых бабушки и дедушки Оксаны.

До встречи с королем Оксана долгое время работала моделью. А познакомились они на выставке часов в ЕвропеФото: СОЦСЕТИ

Кстати, Оксана Воеводина ни при каких обстоятельствах не могла претендовать на титул королевы Малайзии. Во-первых, по законам страны рожденный в другой стране не может получить монарший титул. А во-вторых, короля здесь избирают на 5-летний срок члены Совета правителей. Мухаммад V стал монархом Малайзии в 2016 году - и в 2021 году он в любом случае должен был сложить полномочия.

Согласно малазийским законам, верховный правитель является верховным главнокомандующим армии страны, а также исполняет церемониальные функции. Монарх также должен обеспечивать защиту прав всех этносов, населяющих Малайзию; согласие правителя неоходимо для принятия законов и назначения министров.

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