2019-01-08T07:37:07+03:00
Политика

Японские СМИ: Токио предложит Москве отказаться от взаимных компенсаций по Курилам

По данным газеты Yomiuri, соответствующее соглашение может быть подписано одновременно с мирным договором между Японией и Россией
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Япония собирается предложить России отказаться от взаимных претензий на компенсации по КуриламЯпония собирается предложить России отказаться от взаимных претензий на компенсации по КуриламФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Япония во время очередного раунда переговоров по мирному договору с Россией намерена предложить Москве отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курилами, сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам собеседников издания, соответствующее соглашение может быть подписано одновременно с мирным договором между двумя странами. Причем источники газеты утверждают, что такой дополнительный документ поможет окончательно урегулировать послевоенные споры и укрепить отношения Токио с Москвой. Кроме того, отмечается, что пункт об отказе от взаимных претензий был включен и в Совместную советско-японскую декларацию 1956 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ на встрече в Сингапуре 14 ноября договорились «активизировать переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года».

Стоит отметить, что условием подписания мирного договора японцы ставят передачу острова Шикотан и группы островов Хабомаи.

А в первый день Нового года глава японского правительства заявил, что если южная часть Курильских островов все же будет передана стране Восходящего Солнца, никто не станет насильно выселять местных жителей из их домов. При этом он заверил, что сделка может состояться лишь с согласия россиян.

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