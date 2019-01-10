2019-01-10T03:42:48+03:00
Политика

Трамп отказался помогать Мюллеру в расследовании «российского вмешательства»

Адвокаты президента США уведомили спецпрокурора о его отказе от дальнейшего сотрудничества
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп отказался сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером в расследовании пресловутого «российского вмешательства» в президентские выборы в США 2016 года. Он заявил, что не станет больше отвечать на его вопросы по «делу России».

Об этом в среду, 9 января, рассказал в интервью агентству Reuters адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани. По его словам, такое заявление Трамп сделал еще до католического Рождества (25 декабря), и юристы президента уже уведомили спецпрокурора о его решении. Джулиани отметил, что у команды Мюллера есть «все, что им нужно».

Ранее сайт kp.ru уже писал, что поиски «руки Москвы» влетели Вашингтону в копеечку. Между тем, никаких доказательств вымышленных попыток России повлиять на исход президентских выборов в США так и не было найдено.

Кстати, американские СМИ еще год назад выяснили, что расследование мнимого «российского вмешательства» началось с пьяной болтовни в баре.

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